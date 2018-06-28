Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрительных операциях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при подозрении на хищение средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.

Согласно закону, работу карты можно будет приостановить без согласия клиента на срок до двух дней. Признаки, по которым разрешается временная блокировка, устанавливается финансовыми организациями по согласованию с Центральным банком РФ.

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В случае подозрений банки обязаны незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом – в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

В заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, закон позволит снизить количество незаконных операций и сократить возможности для хищения денег.

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