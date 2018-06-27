Центробанк РФ лишил лицензии банк «Рублев»

Центральный банк России отозвал лицензию у московского банка «Рублев». Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств (капитала)», – отметили в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что уже вводил ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

«Рублев» занимает 176-е место в банковской системе страны. Он состоит в системе страхования вкладов.

Согласно информации с сайта банка, он имел офисы в Москве, Подмосковье, Севастополе, Крыму, Вологодской, Ленинградской областях, Саратове, Ставрополе и Сыктывкаре.

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