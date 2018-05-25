Силуанов: Налоги поменяются, журналисты меня неправильно поняли

Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов заявил, что журналисты неправильно поняли его слова о том, что в ближайшие шесть лет налоги якобы не будут меняться.

«Они изменятся, мы перенастроим налоговую систему, а вот затем 6 лет они уже не будут меняться», – передает «Фонтанка» слова чиновника. Силуанов добавил, что основные налоги останутся нетронутыми.

Министр финансов подчеркнул, что в настоящее время правительство дорабатывает предложения по изменениям налоговой системы. «Будет снижение в отношении прямых налогов. Что касается нефтяников, мы планируем завершить налоговый маневр. Мы уже приняли решение о снижении акцизов на продукты нефтепереработки с 1 июля», – заявил Силуанов.

Слова чиновника прозвучали в рамках делового завтрака «Сбербанка» на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице уже второй день.

В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие приехали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции — подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.