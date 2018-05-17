Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 80 долларов

Баррель нефти Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 80 долларов. По данным на 12:39, котировка ближайшего, июльского контракта поднялась до 80,18 доллара за баррель.

Рост показала и нефть WTI. Впервые за этот же период она поднялась выше 72 долларов, сообщил «Интерфакс»

Ранее аналитики Bank Of America предположили, что стоимость нефти может вернуться к показателю 100 долларов за баррель. По их мнению, прогноз связан с крупными проблемами в нефтяной отрасли в Венесуэле, а также с рисском снижения экспорта из Ирана, объясняющийся выходом США из ядерной сделки с государством.

В середине апреля курс евро достиг рекордного значения за два года. Он превысил отметку в 80 рублей.

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