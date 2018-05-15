Средняя сумма кредита наличными в России выросла до 141 тыс. рублей

В России средняя сумма кредита наличными выросла до исторического максимума в 141 тыс. рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

За первые три месяца 2018 года было выдано займов на 1 трлн рублей. Средняя сумма кредита наличными значительно увеличилась после падения курса рубля в конце 2014 года. В первом квартиле 2015 года она сократилась со 105 тыс. рублей до 72 тыс. рублей, но в последующие два года рост составил почти 30%.

По мнению экспертов, ситуация может привести к увеличению закредитованности отдельных слоев населения. Специалисты считают, что чаще других займы берут люди с небольшими доходами, у которых могут возникнуть проблемы со своевременным и безболезненным обслуживанием кредитов.

«Риски социальных дефолтов в случае ухудшения экономики домохозяйств по самым разным причинам здесь существенно выше. Хотя средний уровень просроченной задолженности имеет тенденцию к снижению, его величина довольно ощутима – 6,7%», – сказал глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

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