Гаагский суд обязал Россию компенсировать украинским компаниям 159 млн долларов за потерю активов в Крыму

Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию компенсировать почти 159 млн долларов украинским компаниям, лишившихся имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ.

Решение было вынесено 9 мая. Суд не уточнил детали компенсации. Иск к России был подан ООО «Эверест Истейт», 17 другими компаниями и бывшим председателем правления Приватбанка Александра Дубилета, сообщил РБК.

По данным агентства УНИАН, сумма компенсации складывается из 130 млн долларов оценочных убытков плюс проценты в размере примерно 20 млн долларов, Россию также обязали компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе.

Представители России отказались участвовать в разбирательстве. В Кремле заявили, что не признают юрисдикции Гаагского суда по спору с компаниями.

«Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в этом случае», – добавил 10 мая исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Крым стал частью России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Власти Украины и многие страны не признают итоги голосования, считая его незаконным.

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