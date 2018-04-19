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Владимир Лисин возглавил список богатейших бизнесменов России

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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За прошедший год состояние 200 самых крупных предпринимателей страны увеличилось на 25 млрд долларов.

Бизнесмен Владимир Лисин возглавил рейтинг 200 богатейших предпринимателей России, составленный журналом Forbes. Состояние председателя правления Новолипецкого металлургического комбината оценивается в 19,1 млрд долларов.

В тройку лидеров попали председатель совета директов «Северстали» Алексей Мордашов (18,7 млрд) и председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон (18 млрд). В прошлом году Михельсон занимал первую строчку списка.

В первой десятке также оказались Вагит Алекперов (16,4 млрд), Геннадий Тимченко (16 млрд), Владимир Потанин (15,9 млрд) Андрей Мельиченко (15,5 млрд), Михаил Фридман (15,1 млрд), Виктор Вексельберг (14,4 млрд), Алишер Усманов (12,5 млрд).

За прошедший год состояние 200 богатейших бизнесменов в общей сложности выросло на 25 млрд долларов до 485 млрд. Увеличилось и число миллиардеров – с 96 до 106.

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