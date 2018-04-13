Петербург назвали лидером по росту зарплат в России

Петербург стал лидером в России по росту зарплат за 2017 год. В среднем увеличение составило 21%, сообщил Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Эксперты подчеркнули, что зарплаты прошлый год в 1,7 раза выросли в обрабатывающей промышленности Северной столицы, сообщил ТАСС.

Падение трудовых доходов зафиксировали только в Севастополе, они сократились на 6%. В большей части регионов страны номинальный рост составил 8-13%.

«Снижение доходов населения относительно величины прожиточного минимума в 2017 году наблюдалось в 60 регионах, а рост — в 25 регионах. В то же время заработная плата выросла относительно величины прожиточного минимума в 2017 году в подавляющем большинстве регионов (в 80 регионах), а снизилась лишь в 5 регионах», — отметили в ИНСАП РАНХиГС.

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По данным специалистов, в основном зарплаты увеличились в бюджетных отраслях, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Значительно оплата труда выросла в производстве нефтепродуктов.

В конце марта 2018 года в Смольном сообщили, что размер средней зарплаты в Петербурге превысил 54 тыс. рублей. В 2017 году выросли и другие экономические показатели города. В частности, внешнеторговый оборот города на Неве превысил 44 млн долларов — это на 19,9% выше, чем показатели 2016 года. Касаемо безработицы, у Петербурга один из самых низких показателей в стране — не имеет работы примерно 1,7% трудоспособного населения.

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