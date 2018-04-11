Курс евро превысил 80 рублей и достиг рекордного значения за два года

Курс евро на Московской бирже утром в среду, 11 апреля, превысил отметку в 80 рублей. Это пиковое значение для валюты с марта 2016 года.

На открытии торгов значительно поднялся и курс доллара. Его стоимость выросла более чем на рубль, превысив отметку в 64 рубля.

Во вторник, 10 апреля, официальный курс евро, ежедневно определяемый Центробанком, вырос почти на 5 рублей — до 76,85 рублей. Курс доллара был увеличен на 3,8 рублей.

Эксперты считают, что курс доллара и евро начал стремительно подниматься на фоне обострения ситуации в Сирии и введения очередных санкций США в отношении России.

Наиболее серьезно пострадали компании Олега Дерипаски «РусАл» и En+, а также Сбербанк, который является одним из основных кредиторов предприятий.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора есть широкий набор инструментов на случай рисков финансовой стабильности. Она подчеркнула, что «на наш взгляд, сейчас таких рисков нет».

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