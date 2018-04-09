ЦБ отозвал лицензию у банка ВВБ

Центральный банк России отозвал лицензию у банка ВВБ. Запрет на осуществление финансовых операций вступил в силу в понедельник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что деятельность руководства учреждения привела к образованию большого количества проблемных активов. Из-за этого в декабре 2017 года банк не смог выполнить требования кредиторов.

«В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов», – добавили в ЦБ.

В настоящее время в организации будет работать временная администрация. По величие активов, ВВБ занимает 178-е место в банковской системе России. Организация входит в систему страхования вкладов.

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