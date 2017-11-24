ФАС одобрила слияние Uber и «Яндекс.Такси»

В пятницу, 24 ноября, ФАС одобрила слияние двух крупных таксомоторных компаний – «Яндекс.Такси» и Uber. Стороны планируют закрыть сделку после новогодних и рождественских праздников в январе следующего года.

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Теперь их таксопарки и водители переходят на единую технологическую платформу, которая будет работать в 127 городах на территории РФ, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Оба приложения для заказа поездок будут доступны пользователям – они не будут объединяться в единую программу.

«Uber инвестируют в новую компанию 225 млн, а «Яндекс» 100 млн долларов. Вся компания оценивается в 3,725 млрд долларов. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки, 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу,» 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам.