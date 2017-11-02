На Парнасе построят мукомольный завод за 4,8 млрд рублей

В Генплан Петербурга могут внести изменения для того, чтобы построить мукомольный завода в промзоне «Парнас». Об этом в четверг, 2 ноября, заявил глава КГА Владимир Григорьев во время выездного совещания на объект.

Строительство завода проинспектировали вице-губернаторы Игорь Албин и Сергей Мовчан. Руководитель КГА сообщил, что участок расположен в зоне, в которой размещение предприятия пищевой промышленности не разрешено. Комитет инициировал изменение Генплана, этот вопрос планируется рассмотреть на публичных слушаниях в январе будущего года.

Проект предусматривает комплекс мощностью до 1,2 тыс. тонн муки в сутки. Он будет реализован по модели концессии. Стоимость строительства завода оценили в 4,8 млрд рублей. Проектирование проекта будет стоить 118 миллионов рублей из городской адресной инвестиционной программы.

Завод потребует прокладки 49 метров водопроводных сетей, 63 метров сетей водоотведения и 100 метров теплосети от котельной "Парнас-4" ГУП "ТЭК СПб".