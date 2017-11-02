Банк «Санкт-Петербург» побил рекорд выдачи ипотек

Банк «Санкт-Петербург» обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования.

В феврале 2016, на волне ажиотажного спроса, подогреваемого слухами об отмене субсидирования ставок, банком было выдано ипотечных кредитов на общую сумму в 2 480 млн рублей. В октябре же 2017 года, благодаря слаженной и эффективной работе ипотечной команды, установлен новый рекорд - 2 514 млн рублей (1110 ипотечных кредитов).

Средняя сумма ипотечных кредитов, выдаваемых в банке «Санкт-Петербург» составляет 2,25 млн рублей. Доля кредитов, выданных на первичном рынке, составляет 76%. Первичный рынок в настоящее время является локомотивом развития ипотечного бизнеса банка.

В настоящее время банком «Санкт-Петербург» аккредитовано свыше 500 объектов первичного рынка. По итогам октября банк укрепил лидерские позиции среди частных коммерческих банков, работающих с ипотекой.