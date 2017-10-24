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Полтавченко: Земли возле ЗСД могут быть сданы в аренду бизнесменам

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© Фото: gov.spb.ru

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Это может помочь городу оплатить долги по ее эксплуатации.

Участки земли, которые прилегают к ЗСД, могут быть сданы в аренду предпринимателям под строительство торговых объектов или других предприятий. Это станет одной из мер, которая поможет снизить  бюджетные выплаты концессионеру, приводит «Российская газета» слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко

Вопрос выделения денег из бюджета на компенсацию недополученной прибыли концессионеру вызывает много вопросов у депутатов Заксобрания.

"[Непрямые механизмы компенсации город] уже рассматривает. Один из вариантов снижения прямых выплат - передача прилегающих к ЗСД участков земли для ведения экономической деятельности. Этот вопрос сейчас в стадии проработки, поэтому пока мы о нем широко не говорим", - сказал Полтавченко.

Сейчас Смольный выплачивает концессионеру «Магистраль Северной столицы» (МСС) компенсацию недополученной прибыли с ЗСД. Всего по договору город вложил в дорогу 16,9 млрд, пять из них уже выплачены. 

В апреле этого года стало известно, что «Магистраль Северной столицы» дополнительно получит 603 млн рублей субсидий. Это якобы связано с тем, что в 2016 году эксплуатация части участка скоростной магистрали проходила на безвозмездной основе.

В середине февраля  ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон. 

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