Петербургский мясокомбинат «Северо-Запад» подал иск о банкротстве

Мясокомбинат «Северо–Запад», созданный основателем «Пит-Продукта» Геннадием Емельяновым, подал иск о собственном банкротстве.

Исковое заявление предприятия зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 18 октября. Сумма задолженности компании составила более 324 млн рублей. Также в арбитраже рассматривается несколько исков к мясокомбинату от контрагентов, общая сумма которых превышает 50 млн рублей.

Многие участники рынка связывают банкротство предприятия с высокой конкуренцией, а также падением покупательской способности населения, сообщает «Деловой Петербург».

Мясокомбинат «Северо-Запад» был открыт в июле 2016 года. Размер инвестиций в его создание составил 15 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат «Северо-Запад» на 100% принадлежит Геннадию Емельянову. Выручка компании от продаж за 2016 год составила 65,6 млн рублей.