Петербург потеряет миллиард рублей из-за новых налоговых льгот

Заксобрание Петербурга одобрило новые льготы по налогу на прибыль для крупного бизнеса. Такие меры приняты «в целях сохранения в городе благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности».

Согласно Налоговому кодексу РФ, с 2017 по 2020 годы 3% налога на прибыль перечисляются в федеральный бюджет, 17% — в региональные бюджеты. При этом субъекты могут снизить региональную ставку до 12,5%, что и предлагается сделать, передает "Росбалт".

Сумма недополученных доходов в результате может составить один миллиард рублей. В бюджете Петербурга на 2017—2019 годы на этот случай уже заложены выпадающие доходы на сумму 5 млрд рублей. Согласно сведениям правительства города в прошлом году крупные предприятия с высокими зарплатами получили подобные льготы на 2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что доходы бюджета Северной столицы в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд. Дефицит будущего бюджета Петербурга - 48,9 млрд рублей - 9,24% от доходной части.

На развитие образования планируется направить 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры чуть меньше – 120,7 млрд (21%). На здравоохранение хотят выделить более 84 млрд (16%), на соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ – 36,8 млрд (6%).