В Петербурге закроют основанный Путиным «Западный центр судостроения»

«Западный центр судостроения» (ЗЦС), в который входят крупнейшие петербургские верфи, будет ликвидирован по решению общего собрания акционеров, сообщают на «Балтийском заводе».

Закрытие ЗЦС стала частью одобренной правительством страны стратегии развития «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) до 2030 года. Она включает в себя меры по оптимизации структуры собственности и корпоративной структуры группы ОСК.

Главной задачей ЗЦС было оперативное управление предприятиями. Так, в этом году центр разместил лишь один единственный заказ на покупку автомобиля BMW почти за 2 млн рублей. В прошлом году ЗЦС заказал разработку некой «автоматизированной системы для общего центра обслуживания обществ группы ОСК» за 45 млн рублей.

ЗЦС появился в 2007 году указом президента РФ Владимира Путина. В его состав вошли крупнейшие предприятия судостроительной отрасли Петербурга к примеру, «Северная верфь», «Адмиралтейские верфи», «Пролетарский завод». Офис ЗЦС располагался в Северной столице

Также ЗЦС владеет акциями Северной верфи и проектного бюро. Первая информация о возможной ликвидации юрлица появилась еще в 2011 году.