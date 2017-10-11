Прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ выросла вдвое

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2017 года:

- Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 3.4 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года;

- Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2017 года составил 3.7 млрд рублей (+6.8% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года);

- Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2017 года составил 5.5 млрд рублей (+70% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года);

- Кредиты физическим лицам выросли за 9 месяцев 2017 года на 21% и составили 67.7 млрд рублей;

- Собственный капитал на 1 октября 2017 года составил 70.9 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 18 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 октября 2017 года в банке обслуживается 1 890 000 физических лиц и 51 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 160 000; количество банкоматов – 803 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 900 тыс. человек.

В 3 квартале 2017 года банк успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей. Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2017 года

Чистый процентный доход, полученный за 9 месяцев 2017 года, составил 13.7 млрд рублей (-10.9% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года). Чистый комиссионный доход вырос на 6.8 % по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составил 3.7 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2017 года составил 5.5 млрд рублей (+70% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года). Выручка составила 23.4 млрд рублей (+1.9% по сравнению с 9 месяцами 2016 года).

Операционные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 9.4 млрд рублей (+5.4% по сравнению с 9 месяцами 2016 года), отношение расходов к доходам – 40.3%.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 3.4 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с результатом за 9 месяцев 2016 года.

Активы. По итогам 9 месяцев 2017 года активы Банка составили 560.6 млрд рублей (-0.7% по сравнению с 1 января 2017 года).

Обязательства. На 1 октября 2017 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 334.6 млрд рублей (-5.8% по сравнению с 1 января 2017 года); средства юридических лиц – 143.2 млрд рублей (-15.6% по сравнению с 1 января 2017 года); средства физических лиц – 191.4 млрд рублей (+3.2% по сравнению с 1 января 2017 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2017 года составил 70.9 млрд рублей (+3.9% по сравнению с 1 января 2017 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 октября 2017 года составил 10.3% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 14.6% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 октября 2017 года кредитный портфель составил 345.4 млрд рублей (-0.9% по сравнению с 1 января 2017 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 277.7 млрд рублей (-5.1% по сравнению с 1 января 2017 года). Кредиты физическим лицам составили 67.7 млрд рублей (+21.1% по сравнению с 1 января 2017 года). По состоянию на 1 октября 2017 года, уровень просроченной задолженности составил 5.1%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 219%.