Завод "Адмиралтейские верфи" заработает 7 млрд рублей на таянии льдов

Завод "Адмиралтейские верфи" получит заказ на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северной полюс" за 7 млрд рублей, передает Коммерсантъ.

Проект строительства платформы уже внесен в стапельное расписание верфи на 2018-2020 годы.

Дрейфующие платформы используются для научных исследований Арктики, а также для нужд ВМФ, авиации и выпуска прогнозов погоды. В Росгидромете изданию пояснили, что такие платформы стали необходимы в связи глобальным потеплением, которое сокращает ледяной покров и затрудняет организацию дрейфующих станций на льдинах.

Контракт от Росгидромета станет дополнением к существующему портфелю заказов "Адмиралтейских верфей". Так, в минувшем августе завод сообщил о планах построить две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

"Адмиралтейские верфи" в прошлом году заработало 5 млрд рублей при выручке 45 млрд рублей.