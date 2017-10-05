Производство молока в России выросло на 3%

За первые восемь месяцев 2017 года производство молока в стране выросло на 3, 1%, сообщают Аргументы недели со ссылкой на статистические данные Минсельхоза РФ

За январь–август этого года в сельскохозяйственных организациях произведено 10, 6 млн тонн молока, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 10, 3 млн тонн. Наибольший прирост производства молока обеспечили коровы Белгородской, Свердловской, Воронежской, Кировской, Калужской областей и Республики Татарстан.

При этом средний надой коровы также увеличился на 6, 2% и достиг 4303 килограмм.

Лучше всего стали доиться коровы в Калининградской и Костромской областях. Прирост молочной продуктивности там соответственно составил 1621 и 1054 килограмм.