ФАС обнаружила карательный сговор при ремонте трасс на 12 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель на торгах по ремонту и строительству федеральных трасс, сообщат в ведомстве

Возбуждено дело против трех компаний: «ДК «Автодор», «Технострой» и СУ №908. ФАС считает, что эти организации заключили антиконкурентный сговор для поддержания высоких цен на торгах. Ониснижали максимальную стоимость контакта на госзакупку не более, чем на 1%.

По информации ФАС, общая сумма всех заключенных договоров организация составила более 12 млрд рублей.

В 2016-2017 годах, по данным ведомства, возросло число регионов, в которых были обнаружены антиконкурентные соглашения в сфере строительства. Подобные преступления были выявлены на территории 63 субъектов РФ.