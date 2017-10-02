Петербургский бизнесмен стал одним из крупнейших поставщиков РЖД

Структуры петербургского бизнесмена Владимира Васильева в 2017 году получили от РЖД контракты на 19 млрд рублей. Он занял третье место среди всех поставщиков госмонополии, сообщают "Ведомости".

По информации издания, Васильев связан с совладельцами банка "Россия" Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком, которых считают «приближенными к президенту Путину». Владимир Васильев вместе с Шамаловым учредили Приозерско-Мельниковское общество охоты и рыбной ловли, а совместно с Ковальчуком петербургский бизнесмен является собственником компании "Игора драйв", которая занимается строительством гоночной трассы около горнолыжного курорта "Игора" в Ленобласти, передают "Ведомости".

По информации газеты, Васильев является хорошим знакомым экс-главы РЖД Владимира Якунина. После его отставки в 2016 году "Р-индустрия" Васильева не получила ни одного крупного заказа от РЖД. При этом в следующем году структурам бизнесмена уступила подряд на 15,5 млрд рублей компания "Трансюжстрой", которая принадлежит бывшему замминистра строительства и ЖКХ Юрию Рейльяну.

Васильеву также достались еще несколько контрактов от РЖД — в результате за 2017 год от госмонополии структуры петербургского предпринимателя получат 19 млрд рублей.

Лидером по сумме полученных от РЖД контрактов в этом году традиционно стал поставщик тепловозов и электровозов "Трансмашхолдинг" Андрея Бокарева и Искандера Махмудова. Общая сумма контрактов составила 29 млрд рублей.

Второе место заняла "Группа компаний 1520" Алексея Крапивина и партнеров с контрактами на 22 млрд рублей. Крапивин — сын бывшего советника Владимира Якунина.

На четвертом месте среди подрядчиков РЖД оказались компании Юрия Рейльяна с контрактами на 18 млрд рублей.