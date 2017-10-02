ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка

В понедельник, 2 октября, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ с 5 апреля ввел мораторий на три месяца на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка, а также возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком на полгода. С 5 июля мораторий был продлен.

Решение об отзыве лицензии было приятно из-за снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Также на балансе банка было обнаружено большое число "неработающих" активов.

Руководство и собственники Темпбанка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. В банк назначена временная администрация. АСВ.

По величине активов, на 1 сентября Темпбанк занимал 174-е место в банковской системе России. Три года назад он попал под действие американских санкций за поддержку режима Башара Асада. В банке были открыты корсчета для сирийского и иранского ЦБ. В декабре 2016 года эти санкции расширили.