ЦБ упростит доступ банков к черным спискам клиентов

Для мониторинга "черных списков" клиентов на сайте Центробанка будет создана система личных аккаунтов банков, передают Известия со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Данная система упростит процесс получения банками черных списков и отчетности перед регулятором. Фигурантам списков не удастся получить обслуживание в банках, если ранее им уже отказывали в другой кредитной организации.

Источник в ЦБ пояснил, что сейчас банки получают информацию в виде черных списков от территориальных учреждений Центробанка, происходит это несколько раз в день по почте и защищенным каналам связи. О получении таких списков банки отчитываются на следующий день.



Личные кабинеты банков помогут ускорить процесс обмена документами, включая и черные списки. После нововведений банки будут сами решать, как часто они будут проверять сведения о недобросовестных клиентах.

Разработка нормативных документов, которые позволят всем участникам рынка получать информацию о сомнительных клиентах, началась еще в конце 2015 года.