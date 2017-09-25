Купить алкоголь в интернете смогут только совершеннолетние

Приобретенный в интернете алкоголь сможет получить лишь тот покупатель, который подтвердит свое совершеннолетие. Такое требование содержится в предложениях Минфина о правилах продажи алкоголя в интернете, передают Известия.

Подтверждением возраста может служить паспорт и водительское удостоверение. Минфин учел и контроль времени продаж спиртного. В сводке предложений указано, что время и факт покупки могут фиксироваться при помощи мобильных устройств, которые выдают кассовый чек в момент оплаты. По закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продавать спиртное в России можно с 8:00 до 23:00.

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При этом в Минздраве опасаются, что продажи алкоголя в интернете могут увеличить потребление спиртного. По мнению ведомства, также возможен рост торговли нелегальным алкоголем.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что выступает против продаж алкоголя в интернете из-за невозможности обеспечить должный уровень контроля и регулирования такой торговли.

Прежде сообщалось, что цены на алкоголь в России за год выросли на 7%. Крепленое виноградное вино с содержанием спирта до 20% подорожало ровно на 7%. Литр такого напитка в рознице в среднем стоил 540 рублей. На 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта - сухое, полусухое и полусладкое.