Россияне задолжали банкам 29 млрд рублей

Общая сумма задолженности потенциальных банкротов в России перед банками достигла 28,93 млрд рублей, передают Известия.

С начала 2017 года эта сумма увеличилась на 87%. В настоящий момент банкротами себя могут объявить 7,1 млн россиян. При этом учитывается, что потенциальные банкроты не платят по долгам более 90 дней.

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Управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон Толмачев пояснил, что механизм банкротства идет на руку не кредитору, а должнику, так как долги приходится просто списывать.Именно поэтому в большинстве случаев банки не дожидаются подачи заемщиком иска о банкротстве и предлагают реструктурировать задолженность, уточнил он.

По данным ЦБ, общий объем просрочки по розничным кредитам составляет 871 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 1,8%.