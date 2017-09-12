Минэкономразвития: Пенсии россиян в ближайшие три года сократятся

Минэкономразвития (МЭР) ожидает сокращение пенсий в ближайшие три года. Основной причиной этого может стать отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров. Нынешний проект бюджета такой индексации не предусматривает, сообщают «Ведомости».

Так, в базовом сценарии МЭР, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019—2020 годы. Кроме того, на жизни пенсионеров скажется и инфляция — она, по прогнозу, в 2018 году будет выше. При этом пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции — 4% против 3,7%.

Оставить работающих пенсионеров без индексации правительство РФ решило в 2016 году. В мае этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подумать над возможностью вернуть ее.

Источники издания в Минтруде сообщают, что возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018—2020 годах не произойдет. При этом в Минфине подчеркнули, что бюджетный процесс на данный момент еще не завершен.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры получат надбавку в размере 220 рублей.