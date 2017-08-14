Операторы "Большой четверки" отказались выполнять требование ФАС о роуминге

Операторы сотовой связи "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "БиЛайн") и Tele2) ответили на предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о выравнивании цен в роуминге внутри сети. Они ходатайствуют об ознакомлении с отчетом службы, на основании которого были вынесены эти предупреждения, сообщает пресс-службу ФАС.

По информации РБК, операторам не ясно, какой тариф необходимо применять к абоненту во внутрисетевом роуминге, — тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. Также операторы просят разъяснить, по каким тарифам, на местную и междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания.

В антимонопольном ведомстве также отмечают, что накануне, 13 августа, истек срок, к которому операторы "большой четверки" должны были устранить наценку. Требования ФАС выполнены не были.

Ранее, в середине июля, ФАС потребовала от операторов уравнять цену роуминга, так как выявила нарушения закона о защите конкуренции. Операторы связи должны были изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

При этом само расследование по поводу формирования стоимости роуминга в России началось еще в марте 2017 года. Операторы связи не смогли выполнить условия, которые им выдвинула ФАС. Среди них снижение стоимости услуги.