Евросоюз расширил санкции против России

Европейский союз внес в обновленный санкционный список три физических лица и три компании из РФ после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Крым, сообщает Европейская комиссия.

В список попали ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – все они партнеры Siemens в России.

Ранее, 26 июля, Евросоюз согласовал антироссийские санкции из-за поставок турбин Siemens на полуостров.

«Обсуждение было консенсусным, инициатива Германии получила широкую поддержку. Следующим шагом является техническая работа по подготовке соответствующих правовых актов для публикации в "Официальном журнале" Евросоюза», — передает «Интерфакс» слова источника в дипломатических кругах.

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В начале июля Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Позже 11 июля иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и «Силовые Машины» — ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».



Ранее в Петербурге гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова допросили по делу о разглашении гостайны. При этом сообщалось, что его допрос не связан со скандалом вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под санкциями Евросоюза Крым