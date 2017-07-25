Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение, в соответствии с которым Банк профинансирует текущую деятельность угольной компании в размере до 700 млн руб.

«Данная сделка является первым опытом сотрудничества Банка с ведущим угольным предприятием Дальнего Востока, расположенным на Сахалине, и отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса - расширение присутствия в Сибирском регионе, - отмечает директор представительства банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев. – Мы надеемся на дальнейшее продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Восточной Горнорудной Компанией, в том числе и по другим перспективным проектам».

«Мы рады установлению партнерских отношений с Банком «Санкт-Петербург» и надеемся на углубление взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшее участие банка в наших проектах по развитию инфраструктуры и производственной базы нашего бизнеса», - прокомментировал вице-президент по финансам ООО ВГК Станислав Площенко.