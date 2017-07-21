Siemens прекращает поставки оборудования для госзаказов в России

Немецкая компания Siemens инициировала процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций, сообщают в концерне.



В Siemens уточняют, что компания получила достоверную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были «локально модифицированны и незаконно перемещены» в Крым, что нарушает договор.



«Эта действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, подорвало доверие и нарушило правила ЕС», — заявляют в компании.

В начале июля Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Позже 11 июля иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и «Силовые Машины» — ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».



Ранее в Петербурге гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова допросили по делу о разглашении гостайны. При этом сообщалось, что его допрос не связан со скандалом вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под санкциями Евросоюза Крым