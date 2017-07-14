  • 14 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 17:17 59.84750  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 17:17 68.1490  
Нефть($) 14.07.2017 48.97 +1.07
Нефть(p) 14.07.2017 2932.35 +49.56

Форелевое хозяйство «Кузнечное» получило финансирование на развитие производства

Автор:


© Фото: travel.rambler.ru

Темы дня

Привлеченное финансирование будет направлено на покупку кормов для рыб.

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП Кузнечное» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6.5)

Привлеченное финансирование будет направлено на покупку кормов для рыб.

«Благодаря росту спроса на рыбную продукцию мы увеличиваем объемы производства. Сейчас рыба находится в рыбоводных садках, а уже к осени начнутся отгрузки на рынки -Петербурга и Москвы, - комментирует финансовый директор рыбного хозяйства Павел Иванов. - Поручительство Корпорации позволило снизить стоимость кредитных средств, что очень важно, учитывая сезонность нашего бизнеса».

Форелевое хозяйство ООО «Кузнечное» расположено в акватории залива Лехмалахти Ладожского озера. Предприятие специализируется на выращивании радужной форели, сиговых и осетровых рыб. Компания также перерабатывает рыбу и поставляет на рынок соленую икру форели, рыбу горячего и холодного копчения.

По состоянию на 10 июля 2017 года Корпорация МСП предоставила субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области гарантий и поручительств на сумму свыше 1.6 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты банков объемом почти 2.7 млрд рублей.

Программа 6.5 – инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9.6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10.6% годовых – для малого. Участие в Программе в настоящее время принимают 39 российских банков. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm