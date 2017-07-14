Форелевое хозяйство «Кузнечное» получило финансирование на развитие производства

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП Кузнечное» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6.5)

Привлеченное финансирование будет направлено на покупку кормов для рыб.

«Благодаря росту спроса на рыбную продукцию мы увеличиваем объемы производства. Сейчас рыба находится в рыбоводных садках, а уже к осени начнутся отгрузки на рынки -Петербурга и Москвы, - комментирует финансовый директор рыбного хозяйства Павел Иванов. - Поручительство Корпорации позволило снизить стоимость кредитных средств, что очень важно, учитывая сезонность нашего бизнеса».

Форелевое хозяйство ООО «Кузнечное» расположено в акватории залива Лехмалахти Ладожского озера. Предприятие специализируется на выращивании радужной форели, сиговых и осетровых рыб. Компания также перерабатывает рыбу и поставляет на рынок соленую икру форели, рыбу горячего и холодного копчения.

По состоянию на 10 июля 2017 года Корпорация МСП предоставила субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области гарантий и поручительств на сумму свыше 1.6 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты банков объемом почти 2.7 млрд рублей.

Программа 6.5 – инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9.6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10.6% годовых – для малого. Участие в Программе в настоящее время принимают 39 российских банков.