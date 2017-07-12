«МегаФон» стал единственным владельцем «Евросети»

В результате соглашения между ПАО «МегаФон» и «ВымпелКом», которые поровну владели акциями «Евросети», единственным владельцем компании станет «МегаФон».

В «Мегафоне» отметили, что после заключения сделки «Евросеть» останется на рынке.

«Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей. «Евросеть» продолжит сотрудничество со своими партнерами, полностью и в срок выполняя принятые на себя обязательства", — заявил в свою очередь президент ретейлера Александр Малис.

Малис напоминает, что «Вымпелком» был акционером «Евросети» почти 9 лет, а «Мегафон» - 5 лет. «Эта была очень интересная совместная работа. Однако в последнее время акционеры по-разному видели наше будущее. Сейчас ситуация разрешилась, и для нас открываются новые перспективные возможности для развития», - сообщает президент «Евросети».

Сделка будет закрыта после «соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов», также сообщил «Мегафон».