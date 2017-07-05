Ленобласть попросит ЦБ разрешить криптовалюту в регионе

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, глава Сланцевского района Марина Чистова и глава Ивангорода Виктор Карпенко намерены направить в Центробанк просьбу разрешить хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях региона в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах, передает RT.

По мнению Петрова, это может увеличить привлекательность Кингисеппского и Сланцевского районов, которые находятся на границе с Эстонией, а также Выборгского района, который располагается рядом с Финляндией.

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По его мнению, приграничные территории страдают от транзитных пассажиров, которые не оставляют там никаких средств. Петров считает, что эта мера помогла бы увеличить пассажиропоток как с европейской, так и с российской стороны.

Планируется, что на пограничных территориях появятся пункты обмена криптовалюты.

Кроме того, магазины и кафе смогут принимать оплату криптовалютой.