Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года» в рамках национальной премии «Финансовая Элита России»

29 июня 2017 года в Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций. Лауреатами премии стали компании финансового сектора, показавшие выдающиеся результаты отраслевой деятельности. Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом в знаковой номинации «Digital-банк года» за достижения в сфере развития экосреды онлайн-банкинга.

Общественная премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг. Премия «Финансовая элита России» стимулирует усилия профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие стандарты деловой этики и коммуникации в финансовом секторе.

Награду вручали финансовый омбудсмен Павел Медведев, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и первый вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова. От имени Банка «Санкт-Петербург» награду получили представители Диджитал Департамента Банка – вице-президент Александр Рыбаков и директор по digital-продуктам Владимир Китляр.

«Дигитализация финансов стала модной темой для обсуждений, но далеко не всегда банкам удается добиться в этой сфере реальных результатов и определить для своей бизнес-модели правильный фокус, - комментирует вице-президент Банка «Санкет-Петербург» Александр Рыбаков. - Команде банка, отвечающей за развитие digital-направления, удалось поставить на поток создание сбалансированных решений, которые благодаря изобретательскому подходу находят активный отклик у клиентов, а также позволяют банку получить финансовую отдачу от дигитализации клиентского опыта и способствуют развитию отрасли».