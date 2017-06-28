Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на полгода. Это сделано в связи с вооруженным конфликтом на территории Донбасса, ответственность за который, по мнению ЕС, частично лежит на Москве.

Срок санкций должен был истечь в конце июля.

Читайте также:

Минобороны назвало выдумкой информацию о захваченном в плен на Украине российском разведчике

Ранее Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в Крым. Эта категория санкций включает запреты на импорт в страны Евросоюза продуктов из Крыма и Севастополя, а также запрещает инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью на этой территории.

Также введен запрет на экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

В марте этого года ЕС продлил индивидуальные санкции против 150 граждан России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и 37 организаций, которых в Евросоюзе считают ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины.