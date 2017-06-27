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Евросоюз оштрафовал Google на рекордную сумму в 2,42 млрд евро

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© Фото: luna-info.ru

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Вынесено окончательное решение по многолетнему антимонопольному делу.

Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, которая является материнской компанией Google, на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Установлено, что поисковый гигант Google нарушил правила конкуренции, формируя выдачу результатов по товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры компании оказываются на первых строчках.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», – п уточнила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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Теперь у Google есть 90 дней, чтобы прекратить «незаконные действия» и предоставить всем сервисам равные условия отображения в поисковой выдаче.

Прогнозировалось, что штраф составит несколько больше миллиарда евро. До этого самую большую выплату по иску антимонопольщиков произвел американский концерн Intel, которому в 2009 году пришлось заплатить 1,06 миллиарда евро.

Дело против Google расследовали семь лет

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