Экспорт зерна превысил прошлогодний показатель

В текущем сельскохозяйственном году из России экспортировано уже более 34 млн тонн различных зерновых культур, что на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона. При этом дальнейшие прогнозы урожая зерна не радуют, сообщают "Аргументы недели".

Существенно вырос экспорт пшеницы – 26, 3 млн тонн. Прибавка к прошлому году составила 9%. В больших объемах экспортируется кукуруза – почти 5 млн тонн (плюс 6, 4%).

При этом экспорт ячменя значительно упал – в настоящий момент он составляет 2, 8 млн тонн, или минус 33, 3%. Будет сложнее - из-за сильных майских и июньских холодов специалисты снизили свои прогнозы урожая зерновых. В Минсельхозе считают, что в этом году удастся собрать 100–105 млн тонн зерна.

В прошлом году сельхозпроизводители поставили рекорд – 120, 7 млн тонн.