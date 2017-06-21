Банк ВТБ кредитует строительство многоквартирного дома в ЖК «Огни Колпино»

Банк ВТБ открыл ООО «Статус» (входит в ГК «Квартал 17А») возобновляемую кредитную линию в сумме 343 млн рублей сроком на 32 месяца. Заемные средства будут направлены на финансирование части затрат по возведению многоэтажного дома в жилом комплексе «Огни Колпино» в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области по адресу улица Квартальная, 4.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Строительный сектор Петербурга и Ленинградской области удерживает устойчивые позиции. Эта отрасль занимает значимую долю – около 30% – в нашем кредитном портфеле в регионе. Группа «Квартал 17А» обладает значительным опытом в реализации жилищных строительных проектов. Надеемся, кредитная поддержка ВТБ послужит дальнейшему росту бизнеса нашего клиента и эффективному развитию территории пос. Тельмана Ленинградской области».

Шестнадцатиэтажный панельный дом на 223 квартиры, строящийся при кредитной поддержке ВТБ, будет располагаться на земельном участке площадью 4 475 кв. м., общая площадь объекта составит 14,5 тыс. кв. м. Плановое окончание строительства этого жилого дома – 4 квартал 2018 года, всего жилого комплекса – 2025 год, общая площадь всех жилых корпусов составит 228 тыс. кв. м.

Руководитель ГК «Квартал 17А» Денис Кондратьев прокомментировал: «Наш жилой комплекс «Огни Колпино» поэтапно возводится на границе с г. Колпино, имеет развитую социальную и бытовую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность. С 2007 года Группа «Квартал 17А» построила и сдала в эксплуатацию 15 жилых домов в п. Тельмана Ленинградской области. Мы много лет успешно сотрудничаем с банком ВТБ, а новый совместный проект в очередной раз доказывает нашу надежность и стабильность. Уверены, предоставленные кредитные средства будут способствовать дальнейшему качественному выполнению нами принятых на себя обязательств как перед дольщиками, так и перед партнерами».