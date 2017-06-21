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Смольный: Изменить договор о ЗСД невозможно

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© Фото: gov.spb.ru

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Об этом вице-губернатор Мокрецов заявил на заседании ЗакСа.

В правительстве Северной столицы не видят возможности расторгнуть или изменить концессионный договор о строительстве и эксплуатации Западного скоростного диаметра (ЗСД), передает АБН заявление вице-губернатора Михаила Мокрецова, которое он сделал во время заседания Заксобрания.

Отвечая в среду на вопрос депутата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, Мокрецов сообщил, что в Смольном уже прорабатывали этот вопрос. «Мы получили отрицательные заключения юристов. Это практически невозможно. Сегодня в той точке отношений невозможно пересмотр базовых принципов этого соглашения», — заявил вице-губернатор Петербурга.

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При этом чиновник проигнорировал вопрос депутата от «Партии Роста» Оксаны Дмитриевой о том, является ли правительственное постановление о заключении соглашения с концессионером публично-нормативным.

Оппозиционные депутаты ЗакСа считают, что договор о ЗСД невыгоден. В 2016 году бюджет города заплатил концессионеру 4,3 млрд рублей, в этом году планирует заплатить 7,5 млрд рублей. Это компенсации недополученной прибыли инвестора, так как загрузка платной магистрали оказалась ниже плановой.

В середине февраля  ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон. 

Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тыс. машин в сутки, при пиковых нагрузках до 240 тыс. машин. После сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.

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