ВТБ кредитует развитие девелоперского направления бизнеса Концерна «Детскосельский»

Банк ВТБ и Концерн «Детскосельский» заключили кредитный договор на сумму 2 млрд рублей. ВТБ открыл компании невозобновляемую кредитную линию сроком на семь лет.

Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности концерна и реализацию проекта комплексного устойчивого развития территорий – проведение проектных работ и инженерной подготовки земельных участков в Пушкинском районе Санкт-Петербурга общей площадью 1800 Га, находящихся в собственности «Детскосельского».

Заместитель Президента – Председателя Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «С Концерном «Детскосельский» наш банк сотрудничает уже на протяжении 20 лет, в этот период нами было заключено более 40 кредитных договоров. За годы работы предприятие завоевало и успешно поддерживает репутацию надежного партнера, стабильного, опытного и успешного представителя отрасли. Сегодня «Детскосельский» является одним из самых динамично развивающихся агропромышленных холдингов России. Мы рады оказать поддержку компании в реализации очередного проекта, уверены, это послужит дальнейшему укреплению рыночных позиций и воплощению стратегических планов Концерна».

Президент Концерна «Детскосельский» Юрий Брагинец прокомментировал: «Мы уже много лет сотрудничаем с банком ВТБ, и все самые существенные для нашего бизнеса проекты финансировались этим банком. Тем более важно, что в текущей экономической ситуации именно ВТБ взялся за «длинное» финансирование такого непростого и важного для нас направления деятельности как девелопмент».