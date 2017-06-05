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Петербург на ПМЭФ-2017 подписал соглашений на 250 млрд рублей

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Это рекорд за всю историю форума.

ПМЭФ-2017 стал рекордным для Северной столицы – на этот раз городские власти в рамках форума подписали 47 соглашений на общую сумму 250 млрд рублей.

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Заключенные контракты относятся к разным сферам деятельности. Они коснулись производства сжиженного газа, строительства города-спутника «Южный», системы видеонаблюдения и других.

Одно из главных событий Форума - подписание соглашений на строительство ВСД с банком ВТБ и Евразийским банком. 

«Впечатляет цифра, на которую мы вышли.  Она немного не дотягивает до 250 млрд рублей», - заявил по итогам ПМЭФ-2017 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 1 по 3 июня. Всего за три дня было подписано соглашений на сумму около 2 триллионов рублей. В форуме традиционно принял участие президент РФ Владимир Путин.

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