Турецкие фрукты и овощи разрешили ввозить в Россию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, снимающий целый ряд ограничений с поставок турецкой продукции. Отныне в Россию можно ввозить все турецкие фрукты и овощи, кроме помидоров.

Теперь в российских магазинах вновь может появиться турецкая клубника, яблоки, груши, виноград, другие фрукты и овощи. Кроме того, отменен запрет о найме на работу российскими строительными компаниями граждан Турции.

Ранее 3 мая Россия и Турция договорились о снятии совместных продуктовых санкций.

Запрет на турецкие помидоры в правительстве России объяснили тем, что отрасль должна «отбить» деньги, затраченные на выращивание помидоров.

До введения продуктового эмбарго 43% всех помидоров, которые появлялись на российском рынке, были турецкими. Запрет на них обещали отменить сразу после того, как российские производители окупят свои инвестиции.

Экономические санкции в отношении Турции (запрет на ввоз некоторых групп товаров) были введены 1 января в качестве ответной меры на уничтожение российского Су-24 турецкими ВВС 24 ноября 2015 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июня 2016 года принес извинения за сбитый российский самолет.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что в первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз.