  • 2 Июнь 2017
USD 03.06.2017 56.6876 +0.1503
USD ММВБ 14:17 56.77620  
EUR 03.06.2017 63.6092 +0.0782
EUR ММВБ 14:17 63.7060  
Нефть($) 02.06.2017 49.40 1.75
Нефть(p) 02.06.2017 2800.37 +106.37

Турецкие фрукты и овощи разрешили ввозить в Россию

Автор:


© Фото: prodmagazin.ru

Темы дня

Под запретом остаются лишь помидоры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, снимающий целый ряд ограничений с поставок турецкой продукции. Отныне в Россию можно ввозить все турецкие фрукты и овощи, кроме помидоров.

Теперь в российских магазинах вновь может появиться турецкая клубника, яблоки, груши, виноград, другие фрукты и овощи. Кроме того, отменен запрет о найме на работу российскими строительными компаниями граждан Турции.

Ранее 3 мая Россия и Турция договорились о снятии совместных продуктовых санкций.

Запрет на турецкие помидоры в правительстве России объяснили тем, что отрасль должна «отбить» деньги, затраченные на выращивание помидоров.

До введения продуктового эмбарго 43% всех помидоров, которые появлялись на российском рынке, были турецкими. Запрет на них обещали отменить сразу после того, как российские производители окупят свои инвестиции.

Экономические санкции в отношении Турции (запрет на ввоз некоторых групп товаров) были введены 1 января в качестве ответной меры на уничтожение российского Су-24 турецкими ВВС 24 ноября 2015 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июня 2016 года принес извинения за сбитый российский самолет.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что в первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm