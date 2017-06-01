«Почта России» планирует создать собственную авиакомпанию

«Почта России» создаст свою авиакомпанию, если увеличит авиапарк до 4-6 самолетов, заявил генеральный директор компании Дмитрий Страшнов.

«Нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, для того чтобы создать собственную авиационную компанию», - передает его слова «Интерфакс».

В настоящий момент в авиапарке «Почты России» находятся два среднемагистральных самолета Ту-204. С декабря 2016 по март 2017 года они совершили 92 рейса, транспортировав 831,7 тонны почтовых отправлений, а также 1815,2 тонны коммерческих грузов.

Ранее в четверг, 1 июня, появилась информация, что в России хотят создать новую авиакомпанию-лоукостер. Консультации по этому вопросу шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими. Новый перевозчик будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта (основной документ, дающий право на полеты).