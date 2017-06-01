  • 1 Июнь 2017
USD 02.06.2017 56.5373 +-0.1503
USD ММВБ 16:17 56.82340  
EUR 02.06.2017 63.5310 +0.1203
EUR ММВБ 16:17 63.7650  
Нефть($) 01.06.2017 50.60 1.25
Нефть(p) 01.06.2017 2860.79 +63.26

Евразийский банк стал вторым инвестором ВСД

Автор:


© Фото: Tripsmile.ru

Темы дня

Ранее такое соглашение было подписано с ВТБ.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение между городом и Евразийским банком развития, которое предусматривает участие банка строительству Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Общая стоимость всей трассы составляет 150 млрд рублей. Объем финансирования со стороны Евразийского банка развития не разглашается. Пр этом ранее в четверг, 1 июня, было подписано соглашение о выделении 110 млрд рублей на этот проект со стороны ВТБ.  Таким образом, Евразийский банк развития выделит не более трети от общей стоимости проекта.

ВСД планируется построить за пять лет. Конкурс будет объявлен до конца года.

Ранее на ПМЭФ Смольный представил свой вариант строительства ВСД, маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Прежде, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект". При этом вокруг ВСД уже разгорелся скандал, так как жители Красногвардейского района не согласны с маршрутом трассы.

Так, в начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

В итоге комитет по градостроительству и архитектуре все же решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута ВСД - петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки скоростного диаметра до 30 июля

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm