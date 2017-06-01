Евразийский банк стал вторым инвестором ВСД

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение между городом и Евразийским банком развития, которое предусматривает участие банка строительству Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Общая стоимость всей трассы составляет 150 млрд рублей. Объем финансирования со стороны Евразийского банка развития не разглашается. Пр этом ранее в четверг, 1 июня, было подписано соглашение о выделении 110 млрд рублей на этот проект со стороны ВТБ. Таким образом, Евразийский банк развития выделит не более трети от общей стоимости проекта.

ВСД планируется построить за пять лет. Конкурс будет объявлен до конца года.

Ранее на ПМЭФ Смольный представил свой вариант строительства ВСД, маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Прежде, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект". При этом вокруг ВСД уже разгорелся скандал, так как жители Красногвардейского района не согласны с маршрутом трассы.

Так, в начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

В итоге комитет по градостроительству и архитектуре все же решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута ВСД - петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки скоростного диаметра до 30 июля