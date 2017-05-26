Минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 5% и в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Подорожание вызвано, в первую очередь, ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21-49%.
«Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена», — пояснил изданию исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.
Он также добавил, что основные поставщики капусты, картофеля, моркови и лука на российский рынок — это страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.
В конце апреля 2017 года в среднем по регионам РФ составила 3872,5 рубля. В Москве и Петербурге подорожание оказалось выше среднего — 5,8% и 5,7% соответственно (до 4710 рублей и 4707,3 рубля).
В минимальный набор входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.
Рост цен на продукты втрое превысил инфляцию
Продуктовая корзины подорожала из-за картофеля, капусты и моркови.
Минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 5% и в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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