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Минфин предлагает финансировать выплату к пенсии из бюджета

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© Фото: tvc.ru

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Сейчас эта обязанность лежит на Пенсионном фонде.

Минфин предложил перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

По мнению источника издания в финансово-экономическом блоке, это может помочь сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22%.

Он также добавил, что такие изменения позволят сократить бюджетный трансферт в ПФР, который из-за маневра возрастает в 1,6 раза. При  этом такой переход не нарушит страховые принципы.

По закону о бюджете ПФР на 2017 год взносы составят 4,3 трлн рублей, при этом на выплату страховых пенсий требуется 6,4 трлн. Таким образом, недостачу в 2,1 трлн планируется покрыть за счет федерального бюджета.

В Минфине считают, что маневр «22 на 22» приведет к увеличению трансферта еще на 1,4 трлн рублей.

Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16% учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а 6% идут на фиксированную выплату.

 

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