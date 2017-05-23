Минтруд назвал отрасли c самыми высокими зарплатами

В прошлом году самые высокие зарплаты в РФ были в финансовой отрасли. Такие данные приводит Минтруда.

При этом самые низкие зарплаты были обнаружены в сельскохозяйственном кластере. Средняя заработная плата россиянина, работающего в сельском хозяйстве, составляет 21,4 тыс. рублей. В то же время средняя зарплата работника в финансовой отрасли - 78,3 тыс. рублей.

В 2015 году наблюдалась аналогичная тенденция, но цифры были несколько ниже - 69 и 19 тыс. соответственно.

В целом средняя зарплата по России в 2016 году составляла 36 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает роста зарплат россиян в 1,5 раза к 2035 году.