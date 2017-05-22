Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 6−7%

В России могут снизиться ставки по ипотеке, сообщают «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

По мнению банкиров, если в ближайшие три года инфляция не превысит порог в 4%, то ставки по ипотеке могут достичь 6−7% годовых. При таком раскладе россиянам все равно не следует рассчитывать на жилищные кредиты на уровне 3−5% из-за нестабильности макроэкономической ситуации.

Специалисты считают, что в настоящий момент ставки находятся на минимальных исторических уровнях и российский рынок движется к европейскому стандарту ставки на три процентных пункта выше значения инфляции.

Собеседники издания уточняют, что знание долгосрочной ставки по ипотеке будет полезно не только тем, кто планирует брать ипотеку, но и для тех, кто уже ее выплачивает: можно подгадать наилучший момент для рефинансирования своего кредита под более низкий процент в другом банке.