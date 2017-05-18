Самые богатые люди в мире потеряли 35 млрд долларов из-за Трампа

‍Богатейшие люди в мире потеряли 35 млрд долларов из-за скандалов, которые были связаны с президентом США Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

По информации СМИ, самый богатый человек планеты Билл Гейтс потерял 1 млрд долларов за один день. Основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 83,6 млрд долларов, потерял 1,7 млрд долларов. Состояние владельца Zara Амансио Ортега также снизилось на 325 млн долларов.

Больше остальных потерял из-за скандалов с Трампом основатель социсети Facebook Марк Цукерберг. За один день его состояние снизилось 2 млрд долларов после падения акций компании.

Уточняется, что в последний раз американские фондовые индексы упали после новостей об увольнении президентом США директора ФБР Джеймса Коми и расследовании о связях Трампа с Россией.

Кроме того, на днях The New York Times узнала, что Трамп поделился с российскими дипломатами засекреченной информацией, а также, что президент просил недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении давно уволенного советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.